NVIDIA GeForce RTX 5050 è già disponibile nonostante gli annunci, ma anche stavolta niente recensioni

Come detto, la GeForce RTX 5050 si posiziona come una soluzione entry-level all'interno delle GPU con architettura Blackwell. Un aspetto che merita un'attenta considerazione è però la scelta di integrare memoria GDDR6 anziché la più recente GDDR7. Esaminiamo più da vicino le caratteristiche di questa nuova proposta e le implicazioni del suo posizionamento sul mercato.

Ci siamo: la scheda video NVIDIA GeForce RTX 5050 è già disponibile . La nuova GPU entry-level ha anticipato le dichiarazioni ufficiali di NVIDIA, che aveva indicato la seconda metà di luglio come periodo di uscita per i modelli Blackwell di fascia più accessibile.

Dove comprare le NVIDIA GeForce RTX 5050

La NVIDIA GeForce RTX 5050 è basata sul die GB207 e vanta 2560 core CUDA, configurazione che la rende adatta per il gaming a risoluzioni moderate e per carichi di lavoro che non richiedono la massima potenza di calcolo. La dotazione di memoria ammonta a 8 GB di GDDR6, una scelta che la differenzia dagli altri modelli della serie RTX 50 che adottano la più performante GDDR7. Questa specifica tecnica potrebbe tradursi in una larghezza di banda della memoria inferiore rispetto a soluzioni più avanzate, potenzialmente impattando le performance in scenari dove la velocità di accesso ai dati è cruciale. Vedremo nei prossimi giorni come NVIDIA giustificherà questa scelta e quali saranno le ricadute effettive sull'esperienza utente.

La scheda doveva essere disponibile dalla seconda metà di luglio, ma partner come Inno3D ne hanno già annunciato la disponibilità sui social. Il prezzo suggerito è di 249 dollari. Considerando il suo orientamento verso il segmento entry-level e i prezzi degli altri modelli già annunciati, il costo non dovrebbe subire variazioni significative nemmeno per le versioni personalizzate o con overclock di fabbrica proposte dai partner. L'assenza di recensioni al momento del debutto, tuttavia, rende difficile una valutazione completa delle sue prestazioni effettive e del suo rapporto qualità-prezzo. I primi benchmark parlano di prestazioni sotto la RX 6600M ma clock fino a 2,57 GHz.

