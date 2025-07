Saldi Estivi di Steam: scopriamo i migliori giochi in offerta su PC

I Saldi Estivi di Steam sono tornati, e come sempre c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Fino alle 19:00 italiane del 10 luglio sarà possibile approfittare di migliaia di giochi in offerta, con sconti fino al 90%: per buona pace delle nostre finanze e di quel backlog che, "prima o poi", promettiamo di sfoltire.

Sparatutto in terza persona brutale e adrenalinico , Space Marine 2 ci catapulta nel cupo universo del 41° millennio di Warhammer, mettendoci nei panni del leggendario Ultramarine Demetrian Titus. I giocatori affrontano ondate di implacabili Tiranidi, utilizzando un arsenale devastante che spazia da armi da fuoco a brutali strumenti da mischia. La campagna offre un'esperienza cinematografica e intensa, giocabile in solitaria o in cooperativa fino a tre giocatori. Completano l'offerta la modalità cooperativa PvE e il PvP 6 contro 6.

Tra i giochi più apprezzati dello scorso anno, è attualmente in promozione Warhammer 40.000: Space Marine 2 . Lo sparatutto di Saber Interactive è disponibile a 35,99 euro, con un interessante sconto del 40% rispetto al prezzo standard di 59,99 euro. Stessa percentuale di sconto anche per la Gold Edition (che include il Season Pass), proposta a 53,99 euro, e per la Ultra Edition (comprendente anche il pacchetto Ultramarines Champion) a 59,99 euro.

S.T.A.L.K.E.R. 2 è uno sparatutto e GDR in prima persona con elementi survival horror, ambientato nella poco ospitale Zona di Esclusione di Chernobyl: un'area contaminata e distorta da misteriose anomalie. Nei panni di Skif, un solitario stalker, dovremo esplorare un mondo aperto ostile e in continua evoluzione , popolato da mutanti, fazioni rivali e minacce soprannaturali. Il gioco fonde esplorazione, combattimenti intensi e gestione oculata delle risorse con una narrazione ramificata, in cui ogni decisione può avere conseguenze profonde. Ve ne parliamo in maniera approfondita nella nostra recensione .

Un'altra offerta molto interessante tra quelle messe in bella mostra nella vetrina di Steam è quella su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . Lo sparatutto GDR di GSC Game World ha raggiunto il suo prezzo minimo storico su Valve: la versione standard è scesa da 59,99 euro a 41,99 euro, con uno sconto del 30% . Anche in questo caso, con un esborso extra, è possibile acquistare la Deluxe e la Ultimate Edition (entrambe includono il Season Pass e contenuti aggiuntivi), anch'esse in offerta a 55,99 euro e 76,99 euro.

Black Myth: Wukong

Considerando l'enorme successo commerciale riscosso, non stupisce che ci sia voluto quasi un anno per vedere una prima riduzione di prezzo su Steam per Black Myth: Wukong. In occasione dei Saldi Estivi della piattaforma, viene proposto con uno sconto del 20%, sia per l'edizione standard che per la Deluxe, scese rispettivamente a 47,99 euro e 55,99 euro. Non si tratta di una promozione particolarmente generoso, ma potrebbe far vacillare chi aspettava da tempo anche solo uno sconticino per tuffarsi nell'avventura firmata Game Science.

Black Myth: Wukong propone scontri intensi e spettacolari

Immaginato come un sequel spirituale del classico romanzo cinese Viaggio in Occidente, Black Myth: Wukong è un action GDR che ci mette nei panni del Destinato, un guerriero scimmiesco impegnato nella ricerca di sei reliquie legate ai resti di Sun Wukong. Come spiegato anche nella nostra recensione, il titolo propone scontri dinamici e ragionati in stile Soulslike, con l'uso di incantesimi mistici e trasformazioni in creature del folklore cinese per sfruttarne le abilità. Il tutto è accompagnato da un mondo affascinante e da un comparto tecnico d'avanguardia grazie all'Unreal Engine 5.