Monster Hunter Wilds riceve un hotfix che dovrebbe risolvere i problemi del Title Update 2

Monster Hunter Wilds ha ricevuto di recente l'atteso Title Update 2 gratuito, ma tra le tante novità introdotte da questo sono emersi anche alcuni problemi tecnici, in particolare per quanto riguarda alcuni "stutter" emersi dopo l'aggiornamento, che dovrebbero essere risolti con il nuovo hotfix che verrà pubblicato oggi, 1 luglio.

Capcom ha annunciato il lancio dell'aggiornamento specifico 1.020.01.00, studiato proprio per risolvere alcuni problemi tecnici emersi in seguito al secondo aggiornamento maggiore per Monster Hunter Wilds, ovvero il Title Update 2 mostrato nel corso dell'evento Capcom Spotlight e pubblicato il 30 giugno.

Nelle ore immediatamente successive al grosso update in questione, i giocatori hanno rilevato alcuni problemi tecnici sopratutto in termini di fluidità, con un diffuso fenomeno di "stuttering", ovvero di micro-blocchi al frame-rate, emerso in particolare dopo l'aggiornamento.