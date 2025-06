Monster Hunter Wilds, con i Title Update 3 e 4 arrivano cacce più difficili e un nuovo sistema di ricompense

Lunedì Monster Hunter Wilds riceverà il secondo aggiornamento maggiore, con tante novità, inclusi i nuovi mostri Lagiacrus e Seregios, ma il team di Capcom ha voluto offrire ai fan un'anteprima di cosa riserva il futuro con il Title Update 3 previsto per la fine settembre e il 4 in programma per l'inverno. Stando alle parole del director Yuya Tokuda, di carne al fuoco ce n'è davvero molta, dato che, oltre a dei nuovi mostri, sono in programma un livello di sfida più alto e un nuovo sistema di ricompense che potrebbe rivitalizzare il loop dell'endgame e offrire nuovi stimoli per i cacciatori.

Le novità dell'aggiornamento di fine settembre Ma andiamo per gradi. Il terzo aggiornamento maggiore di fine settembre introdurrà un nuovo mostro, un nuovo livello di difficoltà per le missioni e un nuovo sistema di ricompense con cui i giocatori potranno ottenere amuleti con abilità arma, armatura e slot casuali, che ovviamente saranno sostanzialmente migliori di quelli disponibili attualmente. "Nel Free Title Update 3 verrà introdotto un nuovo livello di difficoltà per le missioni, che offrirà ricompense esclusive", ha dichiarato il director Yuya Tokuda. "I cacciatori potranno utilizzare queste ricompense per un nuovo sistema di creazione dei Amuleti, ai quali verranno assegnate abilità casuali." Monster Hunter Wilds ha presentato il grosso Title Update 2 gratuito: trailer, data di uscita e dettagli "I nuovi Amuleti potranno disporre di un'ampia varietà di abilità, incluse quelle esclusive per armi e armature, e riceveranno anche slot per decorazioni assegnati in modo casuale. Secondo gli sviluppatori, questo sistema amplierà le possibilità di personalizzazione delle build e darà vita a un ciclo di gioco che spinge i giocatori a prepararsi al meglio per affrontare le sfide più ardue del titolo."