Nonostante il brutto anno di EA, il CEO ha ricevuto un aumento di 5 milioni di dollari

Secondo la Dichiarazione di Delega del 2025 di Electronic Arts, quest'anno Andrew Wilson ha guadagnato 25,7 milioni di dollari in premi azionari e 2,8 milioni in bonus dirigenziali, guarniti da 678.000 dollari provenienti da "Tutti gli altri compensi", ovvero 1.200 dollari in premi assicurativi pagati per suo conto, 10.300 dollari in contributi integrativi al fondo pensione, e 667.000 dollari in "altro", derivanti quasi interamente dal contributo di 664.000 dollari di EA per i "benefici di sicurezza personale" di Wilson, basati su una valutazione indipendente delle minacce.

In totale, Wilson ha incassato 5 milioni di dollari in più come compenso nell'anno fiscale 2025 rispetto all'anno fiscale 2024, e 10 milioni in più rispetto all'AF 2023.