EA Sports FC 25 ha venduto meno del previsto, Electronic Arts spiega perché e come sta rimediando

Le azioni di EA hanno visto un calo del 16% nell'ultimo mese, con perdite per 6 miliardi di dollari in capitalizzazione, dopo che la compagnia ha annunciato che sia il nuovo gioco della serie calcistica che Dragon Age: The Veilguard hanno incassato ben al di sotto delle aspettative .

I giocatori sono insoddisfatti dei cambiamenti apportati al lancio di EA Sports FC 25

Stando alle parole di Wilson, EA Sports FC 25 ha avuto un "lancio di alta qualità e stabile" e con "pre-order, engagement e monetizzazione" in linea con il precedente capitolo, segno che comunque l'interesse e le aspettative erano comunque alte. Tuttavia, ci sono stati due fattori principali che hanno portato nel tempo a risultati sottotono.

Il primo è un minor numero di nuovi giocatori che si sono approcciati alla serie per la prima volta o che hanno preferito continuare a giocare a EA Sports FC 24, l'altro è stato un calo d'interesse precoce verso il gioco, perlomeno per quelli che sono gli standard del franchise. Entrando nel dettaglio su questo punto, Wilson ha spiegato che in parte la causa è l'insoddisfazione della community per alcuni cambiamenti alle dinamiche di gioco introdotte da EA Sports FC 25, con il team di sviluppo che sta provando a correggere il tiro con aggiornamenti sostanziosi, come il Gameplay Refresh Update pubblicato lo scorso mese, con risultati positivi.

Un azione di gioco in EA Sports FC 25

"Stiamo costantemente ottimizzando il gioco per offrire un'esperienza competitiva e coinvolgente," ha spiegato Wilson. "Quest'anno, dopo una serie di cambiamenti chiave al gameplay, abbiamo iniziato a ricevere più feedback del solito riguardo a specifici problemi di bilanciamento, da parte di una fetta di appassionati più competitivi. Questo ha portato a un coinvolgimento inferiore alle aspettative verso la fine del trimestre".

"Ci siamo presi il tempo di ascoltare i giocatori, e abbiamo implementato alcuni cambiamenti significativi sia all'esperienza di gioco che alla progressione e alle ricompense corrispondenti in un grande aggiornamento che è stato pubblicato per i giocatori il 16 gennaio, poco prima del lancio del nostro evento Team of the Year."

"Queste azioni sono state un successo, poiché abbiamo visto una forte risposta all'aggiornamento del titolo e al nostro evento, nonché indicatori di sentiment positivi dal nostro community. A seguito dell'aggiornamento del gameplay e del nostro popolare evento Team of the Year, abbiamo riattivato oltre 2 milioni di giocatori di Ultimate Team."

Tuttavia, Wilson che il problema è "temporaneo, non strutturale", con le azioni intraprese da EA che hanno rimesso il gioco in carreggiata, tanto che afferma che "quest'anno, l'anno fiscale 2025 è ancora previsto come il secondo anno più grande per il franchise."