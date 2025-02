Il Metaverso di Meta rischia di trasformarsi in un flop clamoroso

Il 2025 sarà un anno cruciale per il Metaverso di Meta, che stando agli ultimi dati rischia di trasformarsi in un flop clamoroso e di creare un buco da ben 60 miliardi nelle casse della compagnia diretta da Mark Zuckerberg.

Secondo quanto dichiarato in una nota interna dal CTO di Meta, Andrew "Boz" Bosworth, nei prossimi mesi diventerà infatti chiaro se il metaverso sia in realtà "un'impresa visionaria o una leggendaria disavventura", e dall'esito bisognerà trarre le dovute conclusioni.

"Dobbiamo incrementare le vendite, la fidelizzazione e l'impegno su tutta la linea, ma soprattutto per quanto concerne la mixed reality", ha scritto Bosworth. "E Horizon Worlds su mobile deve assolutamente esplodere perché i nostri piani a lungo termine abbiano una possibilità."

"Se non sentite il peso della storia su di voi, allora non state prestando attenzione. (...) Quest'anno probabilmente determinerà se l'intero sforzo passerà alla storia come il lavoro di un gruppo di visionari o come una leggendaria disavventura", ha aggiunto il CTO di Meta.