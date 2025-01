EA Sports FC 25 svela il Gameplay Refresh Update, una grossa patch che rivoluziona il gioco

Il lancio dell'aggiornamento è dietro l'angolo: sarà disponibile per tutte le piattaforme domani, giovedì 16 gennaio 2025 . Il team descrive la patch come "la più significativa revisione del gameplay mai vista nella serie", realizzata grazie ai numerosi feedback della community, che apporterà più di 50 modifiche ai sistemi principali , inclusi passaggi, tiri, comportamento dei portieri e manovre difensive. Dopo il lancio dell'aggiornamento il canale Twitch di EA Sports FC ha in programma una diretta per le 18:00 di veneredì 17 gennaio, dove i gameplay producer Kantcho Doskov e Rory Hilson mostreranno e spiegheranno nel dettaglio ogni revisione.

Tramite il sito ufficiale di EA Sports FC 25 il team di sviluppo ha presentato le tante novità in arrivo con il Title Update 8, ribattezzato " Gameplay Refresh Update ", in quanto andrà a modificare numerosi aspetti delle dinamiche di gioco con l'obiettivo di apportare grandi benefici all'esperienza globale.

Le novità maggiori

Tra i cambiamenti in evidenza, una volta installato l'aggiornamento sono stati modificati i rapporti di velocità tra il calciatore che corre in possesso palla e i difensori che li inseguono, in precedenza troppo sbilanciato in favore dei secondi rendendo frustrante alcune manovre offensive.

Inoltre, in generale, è stato rivisto il bilanciamento tra attacco e difesa. Ad esempio, è stato migliorato il comportamento dell'IA dei compagni di squadra durante le manovre offensive e saranno più reattivi e supportivi alle azioni del giocatore e a quello che succede in campo, mentre ora i tackle i difesa risulteranno più efficaci e capiterà meno di frequente che l'avversario riesca a recuperare il possesso del pallone.

Altri cambiamenti prevedono una maggiore reattività dei portieri per i tiri sul primo palo, varie migliorie per i passaggi e in particolare un leggero incremento della velocità e precisione dei passaggi rasoterra e dell'efficacia della modalità semi-assistita. Non solo, si parla anche di una maggiore precisione dei tiri eseguiti da dentro l'area di rigore e modifiche al comportamento dei difensori guidati dall'IA.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle lunghissimo post ufficiale pubblicato sul sito ufficiale di EA Sports FC 25 a questo indirizzo.