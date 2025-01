Activision e Call of Duty non avrebbero fatto crescere il Game Pass

Per cominciare, fino a giugno i ricavi del Game Pass sarebbero cresciuti del 5,7%, ben sotto l'obiettivo interno dell'11%. Microsoft non avrebbe subito contraccolpi in borsa per i risultati negativi, grazie agli investimenti e alla crescita nel settore delle intelligenze artificiali generative , a cui gli investitori sono decisamente più interessati che ai videogiochi, almeno in questo momento storico.

Stando a un nuovo rapporto giornalistico, Activision e la serie Call of Duty , in particolare Call of Duty: Black Ops 6 , non avrebbero aiutato il Game Pass a crescere . Almeno non quanto desiderato da Microsoft.

Niente crescita

Stando a quanto riferito, Microsoft sperava che l'acquisizione di Activision Blizzard portasse altri sviluppatori di videogiochi ad affittare i suoi server Azure, cosa che non è accaduta. Per Denny Fish, un portfolio manager di Janus Henderson Investors, l'acquisizione di Actvision è stata "Deludente. Inoltre è un affare che avrà un qualche peso in un periodo di tre / cinque anni, ma che è altamente volatile anno su anno, perché dipende completamente dai lanci maggiori come quelli di Call of Duty."

Call of Duty: Black Ops 6 non avrebbe prodotto l'impennata sperata nel numero di abbonati a Game Pass

Insomma, per adesso pare che la corazzata di Activision abbia prodotto risultati molto più modesti di quelli sperati, nonostante Call of Duty: Black Ops 6 sia stato giocatissimo dagli utenti Game Pass. Vedremo nel medio periodo se la situazione cambierà, ma è chiaro che se il Game Pass continuerà a produrre risultati inferiori alle aspettative, la casa di Redmond dovrà fare qualcosa per rafforzarlo o, se la situazione si farà critica, per limitare i danni. Che il mercato videoludico non sia davvero in grado di assorbire un modello simile?