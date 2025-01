Annunciati i giochi di PS Plus Extra e Premium di gennaio 2025: c'è God of War: Ragnarok

I giochi di PS Plus Extra e Premium di gennaio 2025

La lista dei giochi PS Plus Extra comprendere:

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

Poker Club | PS4

I nuovi giochi di PlayStation Plus Extra e Premium

La lista dei giochi PS Plus Premium comprende invece:

Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4, PS5

Medievil II | PS4, PS5

Si tratta di una selezione davvero interessante, in cui spiccano molti giochi, in particolare God of War Ragnarok, l'ultimo titolo di Santa Monica Studios e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name di RGG Studios. Da non sottovalutare anche gli altri titoli, ad esempio Citizen Sleeper, un gioco di ruolo davvero interessante, e il divertente Orcs Must Die 3. Tra i classici non vi sfuggirà la presenza di Indiana Jones and the Staff of Kings, probabilmente aggiunto per seguire il traino di Indiana Jones e l'antico cerchio.

Visto che ci siamo, vi segnaliamo anche i giochi di PS Plus Essential di gennaio.