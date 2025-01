I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential di gennaio sono disponibili, ricordiamo quali sono

Come da prassi, a partire da stamani i giochi mensili per PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di gennaio sono disponibili e dunque tutti gli abbonati al servizio di Sony, di qualsiasi livello, possono riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale.

I “regali” di gennaio del PlayStation Plus Essential

Entrando più nel dettaglio in merito ai giochi del PlayStation Plus del primo mese dell'anno, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered è la versione aggiornata e graficamente migliorata del classico gioco di corse arcade ad alto tasso di adrenalina di Electronic Arts, uscito originariamente nel 2010. Il titolo mantiene il gameplay originale basato su gare clandestine e inseguimenti ad alta velocità tra poliziotti e piloti, con la possibilità di scegliere se giocare nei panni dei fuorilegge o dei tutori dell'ordine. Ecco la nostra recensione di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

Harley Quinn e gli altri protagonisti di Suicide Squad: Kill the Justice League

Proseguiamo con Suicide Squad: Kill the Justice League, l'ultima fatica di Rocksteady in cui vestiamo i panni di Harley Quinn e altri supercriminali nella nobile e pericolosa impresa di eliminare gli eroi della Justice League, tragicamente finiti sotto il controllo dell'alieno Brainiac che sta nel frattempo conquistando la Terra. Il gioco offre un gameplay action in terza persona ad alto tasso d'azione e con la possibilità di fare squadra con altri tre giocatori grazie alla modalità cooperativa. Inoltre, nel tempo il titolo ha ricevuto una serie di aggiornamenti gratuiti che proseguono la storia, introducendo nuovi contenuti e personaggi giocabili, come ad esempio il Joker e Deathstroke. Probabilmente non verrà ricordato come il titolo più acclamato dello scorso anno, ma considerando l'inclusione nel PlayStation Plus Essential potrebbe essere un ottimo incentivo per provarlo. Se poi ne volete sapere di più, ecco la nostra recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Ultimo, ma non per importanza, The Stanley Parable: Ultra Deluxe è la versione espansa e migliorata dell'acclamata avventura indie, che aggiunge nuovi contenuti, sorprese e finali. Nel gioco vestiamo i panni di Stanley, un impiegato che scopre che tutti i suoi colleghi d'ufficio sono misteriosamente scomparsi, dando il via a un'avventura folle in un labirinto di uffici e corridoio piena di sorprese. Ecco la nostra recensione di The Stanley Parable.

Che ne pensate, siete soddisfatti da quanto proprosto con i giochi mensili del PlayStation Plus di questo mese?