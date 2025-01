Asus lancia la sua nuova eGPU, una scheda video portatile con Thunderbolt 5

Asus ha svelato al CES 2025 la nuova XG Mobile, la prima eGPU al mondo con supporto Thunderbolt 5 , promettendo una soluzione innovativa per chi desidera potenza e flessibilità in un formato compatto. Questo dispositivo combina una GPU mobile di punta Nvidia GeForce RTX 5090 , alimentazione fino a 140 watt, doppio supporto monitor , hub USB e lettore di schede SD, il tutto attraverso un singolo cavo. Con una larghezza di banda bidirezionale di 80 Gbps, la XG Mobile offre un'esperienza senza pari per laptop e dispositivi portatili compatibili.

Design compatto e potenza straordinaria

La nuova XG Mobile è un'evoluzione rispetto alla precedente generazione, riducendo il peso del 25% e il volume del 18%. Con un design traslucido nero e un supporto pieghevole integrato, il dispositivo include una PSU da 350W interna, eliminando la necessità di ingombranti alimentatori esterni. La connettività non è stata trascurata: oltre a HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1, la XG Mobile offre due porte USB-A a 10Gbps, Ethernet a 5Gbps e uno slot per schede SD, rendendola una soluzione completa per chi lavora in movimento o desidera un setup desktop potente.

Le specifiche tecniche del dispositivo.

Pur essendo compatibile con Thunderbolt 4 e USB4, per sfruttare appieno la banda della GPU (64 Gbps), è consigliato un dispositivo con supporto Thunderbolt 5. La XG Mobile è pensata per i laptop e i dispositivi portatili più recenti, come il ROG Ally X di Asus, e potrebbe diventare un'opzione ideale per trasformare notebook sottili e leggeri in potenti workstation da viaggio.

La XG Mobile sarà disponibile nel primo trimestre del 2025, con un prezzo di partenza di $1.199,99 per la versione con Nvidia RTX 5070 Ti e $2.199,99 per il modello con RTX 5090. Sebbene non sia la soluzione più economica, Asus punta su un design compatto e funzionalità avanzate, piuttosto che sulla massima convenienza economica.

Con la XG Mobile, Asus alza il livello delle eGPU, offrendo un prodotto che combina prestazioni elevate, portabilità e connettività di nuova generazione, ma con un costo che la posiziona come una soluzione per utenti esigenti e professionisti.