Need for Speed Hot Pursuit Remastered, la recensione

Come vedremo nel corso della recensione , Need for Speed Hot Pursuit Remastered è il tentativo di Electronic Arts di ridare lustro al suo franchise di giochi di guida su strada, le cui ultime uscite, in particolare i capitoli sviluppati da Ghost Games, non hanno convinto appieno critica e giocatori, lasciando spesso l'amaro in bocca per delle scelte considerate incomprensibili. Alcuni non erano e non sono in realtà nemmeno dei brutti giochi, ma il volerli trasformare a tutti i costi in giochi servizi, con relativa e scoperta iniezione di sistemi di monetizzazione predatori, ha portato spesso a delle forzature che non sono piaciute, rovinando quelle che altrimenti sarebbero state delle esperienze piacevolissime. Non stupisce quindi che il publisher americano abbia voluto evitare ulteriori passi falsi e ripartire da uno degli episodi più amati dell'intero franchise, la cui edizione rimasterizzata non delude le aspettative.

Burnout

Need for Speed Hot Pursuit fece un gran bene alla serie Need For Speed. Quantomeno le permise di riscoprire quelle radici che aveva un po' abbandonato con gli ultimi episodi. Criterion lavorò più per sottrazione che per addizione. I Need for Speed precedenti erano diventati degli strani oggetti con campagne narrative sempre più centrali nell'economia di gioco e un'attenzione più lasca per le gare vere e proprie, spesso sacrificate sull'altare dell'open world e degli elementi accessori. Ci furono anche delle derive simulative, ottimamente realizzate, va detto, ma lontane dallo spirito dei capitoli originali.

Partendo dal know-how accumulato con la serie Burnout, Criterion decise quindidi realizzare un gioco di corse arcade puro, quasi un'operazione zen condotta per togliere di torno tutte quelle sovrastrutture che stavano sporcando, e in molti casi avvilendo, quello che doveva essere il fulcro dell'esperienza offerta da una serie come quella Need for Speed.

Lo fece ovviamente a suo modo, iniettando nella serie moltissimi elementi dei Burnout, in particolare la fisicità delle auto, più vicina a quella di un Destruction Derby che di un Need for Speed. Così anche i bolidi di EA iniziarono a frantumarsi in mille particelle metalliche e di vetro, trasformandosi in corpi sofferenti e pulsanti durante gli spettacolari incidenti in cui sono inevitabilmente destinati a incappare durante le gare, sottolineati da cambi d'inquadratura fulminei e ben integrati nell'azione, che facevano e fanno ancora il verso al mondo del cinema di genere (avete presente i Fast & Furious?).