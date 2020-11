Resident Evil 4 Remake: l'attore di Leon Kennedy potrebbe aver confermato il gioco

Nick Apostolides, l'attore che ha interpretato Leon Kennedy in Resident Evil 2 Remake, potrebbe aver combinato un pasticcio. Su Twitter, infatti, ha postato una foto che lo ritrae al lavoro con l'attrezzatura per il mocap su di un progetto ancora segreto. Secondo alcuni, però, si tratta di una possibile conferma dell'esistenza di Resident Evil 4 Remake, l'atteso rifacimento del capolavoro di Capcom non ancor annunciato, ma al centro di molti rumor.

In realtà la foto è molto generica e anche il testo che l'accompagna non suggerisce nessun collegamento diretto con la serie di Capcom. "Come ci si sente bene a essere tornati al lavoro. Ci stiamo divertendo in sicurezza con questo lavoro...non vedo l'ora di condividere il progetto!".

E tra i tag c'è, ovviamente, mocap, ma anche videogiochi.

A questo punto il collegamento è venuto naturale. Il ruolo più recente e importante di Nick Apostolides è nei panni di Leon Kennedy in RE2 Remake e recentemente i rumor sul rifacimento del quarto capitolo sono stati insistenti.

Che Capcom si stia preparando all'annuncio? Vi piacerebbe un remake di RE4 o avreste preferito qualche altro capitolo?