Fortnite tornerà su iOS grazie a GeForce Now, la piattaforma cloud di NVIDIA

Fortnite si prepara a tornare sui dispositivi iOS, sebbene non proprio in maniera ufficiale: a quanto pare il gioco potrà essere utilizzato in streaming attraverso la piattaforma GeForce Now di NVIDIA.

Sappiamo infatti che Fortnite resterà fuori dall'App Store fino all'udienza della causa fra Epic Games e Apple, ma NVIDIA sta lavorando per far funzionare GeForce Now sul browser mobile Safari ed entro Natale il sistema dovrebbe essere operativo.

Laddove la casa di Cupertino non dovesse opporsi a questa soluzione, come ha fatto con xCloud, i 116 milioni di utenti orfani di Fortnite su iOS potranno tornare a cimentarsi con il celebre battle royale.

Tuttavia ci sarà un inevitabile problema di accessibilità dovuto ai tempi di latenza del servizio, che in alcuni casi andranno per forza di cose a influenzare l'esperienza, creando delle disparità fra i giocatori a seconda della qualità della connessione.

Discorsi ancora prematuri, in effetti: fra poco più di un mese dovremmo poter vedere se la piattaforma GeForce Now farà effettivamente il proprio debutto sui terminali iOS e quali saranno le sue caratteristiche.