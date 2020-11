PS5: Sony non venderà le console in negozio, ma solo online anche in Italia

Sony ha preso una decisione clamorosa: per tutelare la salute dei suoi clienti ha deciso che non venderà PS5 in negozio, ma le distribuirà attraverso i servizi online dei suoi partner, anche in Italia.

Una notizia simile era trapelata per il Giappone, ma adesso Sony, per colpa del COVID-19 sembra aver esteso al resto d'Europa la medesima filosofia.

Andiamo a leggere il comunicato ufficiale di Sid Shuman, Senior Director, SIE Content Communications:

"Ciao a tutti. La console PlayStation 5 sta per arrivare! Sarà disponibile il 19 novembre. Al fine di rispettare i protocolli di sicurezza per l'emergenza COVID-19 e salvaguardare giocatori, rivenditori e il personale coinvolto, vogliamo confermare che il giorno del lancio (19 novembre) gli acquisti saranno disponibili unicamente tramite gli store online dei nostri rivenditori partner.

Nessuna unità potrà essere acquistata nei negozi il giorno del lancio il 19 novembre, quindi per favore non accampatevi e non create code davanti ai negozi il giorno dell'uscita nella speranza di trovare una console PS5 da acquistare. Rimanete a casa, al sicuro, ed effettuate i vostri ordini online.

Chi ha effettuato un pre-ordine con ritiro in negozio dovrebbe comunque poter procedere con questa modalità, ma solo su appuntamento, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti. Rivolgetevi al vostro rivenditore per ottenere conferma sui dettagli.

Ne approfittiamo per rivolgere un ringraziamento speciale alla nostra intera community per il supporto dimostrato nel corso dell'anno. Prepariamoci ad accogliere il futuro dei videogiochi!"

In altre parole questa decisione vuol dire che Sony ha trovato un accordo coi suoi partner per impedire loro di esporre le console in negozio, così da evitare inutili e pericolosi assembramenti. Questo, però, non vuol dire che le vostre console non arriveranno come previsto, ma solo che le varie catene come GameStopZing o MediaWorld, come avevamo anticipato, devono convertire gli ordini pickup in spedizioni e creare un sistema di prenotazione per distribuire in negozio SOLO le console prenotate.

Gli invenduti, se mai ci saranno, a questo punto saranno rimessi a disposizione dei clienti in rete.