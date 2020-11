GameStop: come convertire gli ordini PS5 e Xbox Series X/S in spedizioni nelle zone rosse

PS5 e Xbox Series X e S prenotate in negozio da GameStop possono comunque essere ricevute con spedizione a casa anche nelle zone rosse in Italia in tempo per il day one, attraverso alcune modifiche alla procedura standard segnalate dalla catena di negozi.

Sebbene sembri a questo punto che nelle zone rosse i negozi di elettronica resteranno aperti, la presenza del lockdown locale nelle regioni a maggiore rischio può ovviamente complicare la logistica e la possibilità di acquistare in negozio PS5 o Xbox Series X al day one, visto che il nuovo DPCM ha effetto a partire da questa settimana.

Ricordiamo, a tale proposito, che le regioni rosse previste in questa fase sono Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Calabria, dove gli spostamenti interni sono praticamente bloccati in particolare tra i comuni, fino al 3 dicembre 2020. Questo, di fatto, può impedire agli utenti di recarsi in negozio a ritirare la console prenotata, dunque è necessario attivare procedure alternative.

GameStop comunica allora alcune variazioni effettuate al programma "Salta la coda", in pratica effettuando la finalizzazione della prenotazione subito, recandosi presso il punto vendita in cui è stata effettuato il preorder, effettuando il pagamento completo anche riportando l'eventuale usato in permuta e probabilmente lasciando i dati relativi alla spedizione, ovvero l'indirizzo.

A ridosso del day one di PS5 o Xbox Series X e S si riceverà dunque una email di conferma da parte di GameStopZing con le istruzioni per procedere sullo store online alla richiesta di spedizione a casa della console e degli accessori e giochi. Coloro che hanno già versamento interamente il prezzo delle console dovranno soltanto attendere questa email di conferma per procedere all'attivazione della spedizione attraverso lo store online.

Trovate tutte le informazioni al riguardo a questo indirizzo sul sito di GameStop.