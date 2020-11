Xbox Series X|S: licenze e fallimenti degli studi limitano la retrocompatibilità

Secondo Jason Ronald, Director of Program Management di Xbox, la retrocompatibilità di Xbox Series X|S potrebbe veder aumentare il catalogo di giochi compatibili. Il più grosso ostacolo che Microsoft si è trovata ad affrontare, però, non è di carattere tecnico, ma legato ai problemi che il colosso di Redmond sta avendo con le licenze, la burocrazia o il fallimento degli studi originali.

In un'intervista con Inverse, il Director of Program Management di Xbox ha parlato chiaramente delle sfide che il suo team ha dovuto affrontare. Sfide che prevedono il combattere un nemico invisibile, ma potentissimo: la burocrazia. Dopo aver spiegato i test sulla retrocompatibilità di Xbox Series X e S, Ronald ha spiegato che quello della retrocompatibilità è un progetto che parte da lontano.

"Lavoriamo su Xbox Series X/S dal 2016. Prima ancora di avere fisicamente le macchine, analizzavamo le prestazioni dei giochi esistenti e le eseguivamo su un simulatore del chip di nuova generazione. Questo ci ha permesso di identificare i potenziali problemi nel chip prima ancora che fosse prodotto," ha spiegato Ronald.

"Con ogni nuova versione del chip, abbiamo eseguito dei test per assicurarci che i giochi continuassero a funzionare. Quindi abbiamo valutato in che modo migliorare alcuni di questi titoli: da questo desiderio provengono le tecniche come l'Auto HDR."

"Nell'ultimo anno abbiamo fatto dei test, che possono richiedere dalle 16 alle 24 ore per una singola partita. Avevamo un esercito di tester, circa 500, che hanno esaminato i giochi in base a un ordine di priorità. Se avessero riscontrato dei problemi, il nostro team di retro-compatibilità lo avrebbe risolto, senza alcun intervento da parte degli sviluppatori originali. Spetta a noi assicurarci che questi giochi continuino a funzionare."

Quindi cosa impedisce di avere nuovi giochi su Xbox Series X|S?

"Alcune delle sfide sono tecniche, ma il più delle volte si tratta di licenze. In alcuni casi, lo sviluppatore o l'editore non esiste più. Anche riuscire a rintracciare colui che può darci l'approvazione può essere molto, molto difficile."

