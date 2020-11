Xbox Series X|S: è possibile filtrare i giochi migliorati dalla dashboard

Se proprio vogliamo trovare un difetto all'Xbox Game Pass è che crea una certa confusione all'interno della nostra raccolta giochi. Certo, in questo caso è molto meglio avere dei problemi di abbondanza che il contrario, ma non è sempre semplice trovare il gioco desiderato. Per questo motivo Microsoft ha pensato a tutta una serie di filtri all'interno della dashboard di Xbox Series X|S così da poter scremare alla fonte i giochi mostrati. Sulle sue console next-gen debutterà un filtro che consente di vedere solamente tutti i giochi migliorati per Xbox Series X|S.

A rendere nota questa possibilità è il solito Major Nelson attraverso Twitter. Dalle immagini postate possiamo vedere che grazie ai nuovi filtri sarà possibile dividere i giochi della propria collezione tra le varie generazioni di Xbox.

Si può scegliere tra tutti i giochi, vedere solo quelli Xbox One o quelli legacy, ovvero quelli pubblicati su Xbox 360 e l'originale Xbox. Ovviamente sarà anche possibile filtrare i giochi ottimizzati per Xbox Series X|S, così da avere solo i varie Yakuza: Like a Dragon, Gears 5 o Assassin's Creed Valhalla sullo schermo.

Nelson ci ricorda poi che sarà direttamente la console a scegliere la versione migliore da installare sulla console grazie allo Smart Delivery.

and with Smart Delivery, you will always have the best version of the games you buy (and many you already own!) for your device https://t.co/u5NEuO070a