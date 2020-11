WhatsApp consentirà di far sparire i messaggi a tempo con un nuovo aggiornamento

WhatsApp consentirà agli utenti di impostare un'opzione per far sparire i messaggi dalle chat dopo un certo periodo di tempo attraverso un nuovo aggiornamento che verrà pubblicato nel corso di novembre.

Si tratta di un'opzione da impostare, che al momento prevede la cancellazione automatica dei messaggi dopo sette giorni che sono stati pubblicati, con la possibilità di selezionare l'opzione sulle chat individuali o anche nelle chat di gruppo da parte degli amministratori.

"Iniziamo con l'opzione a 7 giorni perché pensiamo che offra una certa tranquillità sul fatto che le conversazioni non siano permanenti, rimanendo comunque pratica perché evita di dimenticarsi velocemente di quanto è stato scritto", ha riferito un portavoce di WhatsApp a The Verge, al riguardo.

Impostando l'opzione in questione, vengono cancellate anche foto e video dopo i sette giorni previsti, ma in ogni caso sarà comunque possibile effettuare screenshot o copiare semplicemente i messaggi e incollarli altrove prima che questi scompaiano, visto che non sono previsti altri sistemi interni per recuperare i dati una volta che sono stati cancellati automaticamente dal sistema.

Una volta che il rollout della nuova caratteristica sarà completo, si troverà l'opzione nella sezione contatti di ogni singola chat all'interno di Whatsapp. Questa nuova caratteristica sarà però in grado di cancellare solo i nuovi messaggi e le foto inviate dopo la sua introduzione e selezione, non sarà retroattiva su quelli precedenti.

WhatsApp ha inoltre previsto aggiornamenti per silenziare le chat per sempre, dopo la funzione multi-dispositivo.