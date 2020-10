WhatsApp, silenziare le chat per sempre sarà presto possibile

WhatsApp proporrà presto un'opzione per silenziare le chat per sempre, invece che temporaneamente come è possibile fare attualmente, questo in base alle versioni beta del software che cominciano a circolare negli ambienti di test.

L'informazione arriva da WABetaInfo, sito specializzato proprio nella celebre app di Facebook e che ha accesso a documenti in anteprima sulle novità in arrivo su WhatsApp proprio attraverso il programma di beta test, dal quale veniamo dunque a conoscenza di questa interessante modifica in arrivo tra le opzioni.

La possibilità di silenziare le chat è particolarmente richiesta, perché col tempo è facile ritrovarsi all'interno di numerose chat contemporaneamente ma non tutte necessariamente importanti, dunque il fatto di dover essere sempre avvertiti attraverso suoni e notifiche su nuovi messaggi non è una necessità impellente in molti casi.

Attualmente, WhatsApp consente di silenziare una chat per un periodo di tempo massimo di una settimana: nel pannello delle opzioni le possibilità di mute si riferiscono a "8 ore" o "1 settimana", ma nel nuovo pannello in lavorazione compare anche l'opzione "Always", ovvero "per sempre".





Quest'ultima opzione, ovviamente, consente di non ricevere più alcun suono di avvertimento o notifica da parte della chat selezionata, almeno finché non decideremo di rimuovere il mute su tale discussione. Le notifiche si ricevono comunque, però, nel caso in cui si venga taggati direttamente anche all'interno di una chat silenziata.

Tra le altre opzioni in arrivo su WhatsApp ci sono anche nuove opzioni per ridurre lo spazio occupato in memoria, strumenti e interfaccia per il controllo dell'archivio e dello spazio disponibile e anche la funzione multi-dispositivo in arrivo.