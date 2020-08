WhatsApp, in arrivo opzioni per ridurre lo spazio occupato in memoria

Non c'è ancora una tempistica precisa per il rilascio di questo aggiornamento con le nuove opzioni e non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, ma qualche indicazione è emersa dal solito Wabetainfo, che ha avuto accesso ad alcune immagini in anteprima che mostrano le opzioni in funzione.

Tutte queste varie opzioni sono ancora in fase di sviluppo a quanto pare, dunque non c'è una tempistica precisa per il rilascio dell'aggiornamento su Android e iOS ma non dovrebbe essere molto lontano a questo punto. Tra le altre novità dell'app c'è la sincronizzazione tra Android e iOS e la funzione Cerca in rete per i messaggi inoltrati studiata per combattere le fake news.