Fortnite Stagione 4, nel fumetto Marvel Thor combatte i personaggi di Epic Games

Epic Games sta pubblicando in questi giorni, una volta ogni 24 ore, delle pagine di fumetto (come se si trattasse esattamente di un comic Marvel). Questo perché, come saprete, la Stagione 4 sarà a tema supereroi, in seguito ad una collaborazione tra la società produttrice di Fortnite e Disney.

I fumetti rappresentano allora i consueti teaser, le anticipazioni di transizione tra una stagione e l'altra di Fortnite Capitolo 2. Finora abbiamo visto Galactus attirato dall'energia infinita dell'isola di Fortnite: vuole divorarla, anche se non consapevolmente. Una volta varcato il passaggio tra la dimensione Marvel e la dimensione di Fortnite, dunque, Thor è corso ad avvisare gli abitanti dell'isola... che non l'hanno presa molto bene.

Difatti Linx, Bananita, il Corvo e gli altri personaggi di Fortnite Battaglia Reale non sembrano capire le parole o l'avvertimento del Dio del Fulmine: hanno scelto di combattere Thor. Probabilmente questo accade perché nella dimensione di Epic Games, a differenza di quella Marvel, gli abitanti agiscono come da copione: cioè combattendo sull'isola.

Thor aveva intenzioni pacifiche, ma a questo punto dovrà prenderli a martellate. Godetevi le nuove pagine del fumetto in lingua italiana nelle immagini che seguono; la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 avrà inizio giovedì 27 agosto 2020.

Parte 3 e 4 in italiano del fumetto pic.twitter.com/WIfqsgGEdo — Magori - Fortnite Leaks 🇮🇹 (@Magori007) August 23, 2020