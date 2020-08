Fortnite x Marvel: l'isola nasconde energia infinita e Galactus vuole divorarla

A quanto pare, nonostante le lamentele dei giocatori, Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 avrà una trama "canonica". La collaborazione a tema Marvel dovrebbe partire dall'invasione di Galactus: e apprendiamo in queste ore che il Divoratore di Pianeti non arriverà per caso nel mondo di Fortnite.

Galactus e Thor arriveranno sull'isola di Fortnite Battaglia Reale attraverso un Rift, i portali dimensionali anche noti come Fenditure (già visti nel Capitolo 1). Galactus approfitterà del passaggio dopo aver avvertito l'energia infinita nascosta sull'isola; chiaramente vuole divorarla, si tratta di un'occasione troppo ghiotta per poter essere ignorata. Thor allora interverrà per fermarlo, e ad aiutarlo ci saranno gli altri eroi Marvel del Pass Battaglia e in vendita nel negozio.

Galactus and Thor will both come to the Fortnite world through a rift that appeared in their dimension(?).

Galactus must go through the rift because the power/energy on the map is apparently "infinite", which makes it impossible for him not to go there to consume the energy.