Fall Guys: Ultimate Knockout, skin di Portal 2 disponibile su PS4 e PC

Fall Guys: Ultimate Knockout dà il via oggi alla sua piccola collaborazione con Portal 2: sarà possibile acquistare, per un periodo di tempo limitato, una skin a tema nel negozio di gioco. Curiosi di saperne di più?

L'annuncio arriva direttamente dagli sviluppatori di Mediatonic su Twitter. La skin P-BODY di Portal 2 sarà disponibile per l'acquisto nel negozio di gioco per alcuni giorni: vi serviranno però un bel po' di corone per portarvela a casa, precisamente cinque per la parte superiore del costume e altre cinque per quella inferiore. Vuol dire che, dopo aver sbloccato le tre corone del pass battaglia, dovrete almeno averne vinte altre sette da soli.

Forse vi farà comodo la nostra guida dedicata a livelli e modalità di gioco. Inizialmente la skin avrebbe dovuto essere disponibile solo su PC, invece lo è anche su PlayStation 4.

Eccovi l'immagine della skin esclusiva su Fall Guys: Ultimate Knockout: vi piace? Di certo è molto, molto particolare, e vi renderà subito riconoscibili in partita. Intanto Fall Guys: Ultimate Knockout ha raccolto 420.000 dollari da donare in beneficenza, anche grazie a Ninja.

😶😶😶😶😶 Today on PS4 and Steam! It's P-BODY from Portal 2! @ValveSoftware As seen modelled by #TheFallenOne 👑👑👑👑👑

