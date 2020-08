Fall Guys: raggiunti 420.000 dollari in beneficenza, e aumenteranno ancora

Nel momento in cui scriviamo su Fall Guys: Ultimate Knockout sono stati raggiunti 420.000 dollari da destinare in beneficenza, e al termine dell'originale contest mancano ancora una decina di giorni. Forse vi siete persi cosa sta succedendo su Twitter: non preoccupatevi, ci pensiamo noi a fare il punto della situazione.

Gli sviluppatori di Fall Guys: Ultimate Knockout, i ragazzi di Mediatonic, hanno indetto un contest tutto particolare. La richiesta di collaborazioni è alle stelle: perché dunque non consentire ad una società, streamer o chiunque sia di mostrare il proprio logo / marchio sul titolo del momento? Vincerà la "gara" chi donerà la somma più alta in beneficenza.

Il destinatario delle generose offerte è sempre lo stesso, SpecialEffect, società senza fini di lucro che si occupa di bambini affetti da disabilità motorie, e che permette loro di videogiocare con avanzate tecnologie. Attualmente l'offerta più elevate di tutte ammonta a 420.069,69 dollari, ed è di hellotushy (società specializzata in... bidet). Tyler "Ninja" Blevins è stato così scavalcato di pochissimo, aveva proposto 420.000 dollari.

Ma i soldi destinati alla beneficenza aumenteranno ancora, perché mancano diversi giorni alla fine del contest dedicato a Fall Guys (circa una decina). Vi terremo aggiornati; di certo una somma così elevata permetterà di aiutare moltissimi bambini. Prima di salutarci vi ricordiamo che abbiamo già realizzato una guida ai livelli e alle modalità di gioco di Fall Guys.

Oh no 🤦‍♂️@hellotushy is back 😂👌 $420,069.69 Money all goes to @SpecialEffect If you don't know what's happening, look here:https://t.co/JWm7rbsS83 https://t.co/1RALK119JA — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 19, 2020