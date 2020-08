Fall Guys, una raccolta fondi particolare per aiutare videogiocatori con disabilità

Su Fall Guys: Ultimate Knockout è cominciata una raccolta fondi tutta particolare, finalizzata ad aiutare i videogiocatori affetti da disabilità motorie. Il tutto è cominciato dal solito contesto scherzoso cui gli sviluppatori hanno abituato il proprio pubblico di Twitter, salvo poi risolversi in qualcosa di sì particolare, ma molto più serio.

Fall Guys: Ultimate Knockout è il titolo del momento, e tutti i brand puntano ad arrivare ad una collaborazione con Mediatonic e Devolver Digital. Gli sviluppatori hanno dunque avuto un'idea: tutti i potenziali interessati alla collaborazione dovranno effettuare una donazione a SpecialEffect. Il brand che donerà più denaro in questa raccolta fondi improvvisata, si guadagnerà la collaborazione su Fall Guys.

SpecialEffect è l'organizzazione senza fini di lucro che aiuta i videogiocatori in difficoltà e affetti da disabilità, ed è rimasta piacevolmente colpita dall'attenzione riservata da Mediatonic.

Non è chiaro quale sarà l'esito della collaborazione: molto probabilmente gli sviluppatori creeranno una skin a tema, che verrà poi introdotta nella prossima stagione di Fall Guys. Impossibile anche stabilire il vincitore, ma confidiamo che molte società sganceranno somme discrete, un po' per aiutare chi ha bisogno, e naturalmente anche per vedere la propria marca all'interno del gioco. Mentre aspettiamo di conoscere il vincitore, c'è tutto il tempo per dare un'occhiata alla recensione di Fall Guys.

🔥 BATTLE OF THE BRANDS 🔥

The thirst from brands has been unreal... so we're turning it into something positive!

Prize: Your brand inside Fall Guys as a costume!

👉 To enter:

Reply to this tweet with the highest amount of money you would be willing to donate to @SpecialEffect