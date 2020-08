Skywind: un nuovo video mostra i progressi della mod che rifà Morrowind con il motore di Skyrim

Poseguono i lavori su Skywind, come mostra il nuovo trailer rilasciato dal team di sviluppo che mostra i progressi fatti negli ultimi mesi. Per chi non la conoscesse, Skywind è una total conversion che mira a rifare completamente The Elder Scrolls III: Morrowind con il motore di The Elder Scrolls V: Skyrim.

Si tratta di un progetto mastodontico, portato avanti da alcuni appassionati che sono sempre in cerca di collaboratori per riuscire ad accelerare l'opera (andate sul sito ufficiale di Skywind per avere maggiori dettagli in merito).

Nel video possiamo vedere ben 15 minuti di gameplay che culminano con uno scontro all'interno di Nchurdamz. Gli sviluppatori lo hanno registrato in particolare per mostrare il nuovo sistema di realizzazione degli scheletri, che pare sia in grado di semplificare enormemente la creazione e l'animazione delle creature. Guardatelo perché ne vale davvero la pena.

Skywind per ora non ha ancora una data d'uscita e il team di sviluppo non si è sbilanciato in tal senso. Sarà pronto quando sarà pronto, come si suol dire in queste occasioni, anche perché non ci guadagnano nulla dallo sviluppo.