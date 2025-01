I lupi mannari di Skyrim stavano per essere rimossi, ma un artista ha lavorato in segreto per salvarli

L'ex-senior artist di Bethesda Dennis Mejillones ha svelato in una intervista con il canale YouTube "Kiwi Talkz" di aver salvato i lupi mannari di Skyrim, lavorando in segreto su di essi.

The Elder Scrolls V Skyrim include tanti momenti unici, ma uno di questi è la prima trasformazione in lupo mannaro del giocatore. I lupi mannari , però, sono quasi stati rimossi dal gioco e sono stati salvati in pratica da una persona.

Il racconto dell'artista che ha realizzato i lupi mannari di Skyrim

Durante l'intervista spiega che quanto realizzato inizialmente da Bethesda era veramente terribile. Tutti sapevano che i lupi mannari di Skyrim sarebbero stati rimossi completamente. I lupi che conoscete hanno uno stile molto fantasy: sono grossi lupi bipedi, umanoidi ma non troppo. L'artista racconta che invece "il primo design di Bethesda era più un esperimento scientifico" in quanto i lupi mannari erano in realtà degli umani con la testa di un cane: avevano le normali mani umane e tutto quello che ci si aspetta da una persona.

Mejillones ha quindi deciso di prendere in mano la situazione: con il contributo dell'animatore Jeremy Bryant ha lavorato di notte per creare i lupi che conosciamo. Precisamente, ha creato una demo giocabile della sua idea nella quale rendeva chiaro che la trasformazione del giocatore sarebbe stata una fantasia di potere, in cui si diventare una bestia feroce che non può essere fermata.

Alla fine, sono riusciti a ottenere un'occasione per mostrare a Todd Howards - il capo della compagnia - la loro creazione e, dandogli un paio di indicazioni, gli hanno fatto giocare la sezione ideata. Howards l'ha ovviamente adorata e ha deciso di inserirla nel videogioco.

