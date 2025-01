The Elder Scrolls V: Skyrim supera i due miliardi di download di mod, viene battuto solo da... Skyrim!

The Elder Scrolls V: Skyrim ha ottenuto un nuovo record nei suoi oltre tredici anni di attività: ha superato i due miliardi di download di mod su Nexus Mod (il principale portale per mod in rete).

Si tratta di un numero enorme, ma che supponiamo non vi stupirà troppo, visto che pare esserci una mod per qualsiasi cosa, dai miglioramenti grafici a nuovi contenuti di gioco come armi e magie senza dimenticare intere espansioni fan-made.

Due miliardi in realtà è un numero molto piccolo, però, visto che il gioco in prima posizione su Nexus Mod vanta oltre 6,2 miliardo di download. Qual è tale videogioco? Skyrim, ovviamente.