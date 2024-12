ModDB ha eletto le mod dell'anno 2024, vince una serie ritornata nel 2024

A vincere è stata l'amatissima mod autonoma S.T.A.L.K.E.R. Anomaly , arrivata alla versione 1.5.3 e considerata l'esperienza definitiva dei primi S.T.A.L.K.E.R., per come li migliora in ogni possibile aspetto. Curioso come quest'anno sia stato pubblicato S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , il seguito ufficiale.

ModDB ha eletto le mod migliori del 2024 , tra quelle selezionate dai voti della sua comunità. Come da tradizione, quella che possiamo considerare una delle più grandi comunità di appassionati di mod ha scelto il meglio tra quanto prodotto e lanciato nel corso dell'anno. Considerando che parliamo di migliaia di mod, non è un'operazione da poco.

La classifica delle migliori mod del 2024

In seconda posizione troviamo invece Portal: Revolution, altra esperienza autonoma nata da Portal 2, che si configura come quanto di più vicino a un Portal 3 possa esistere. In terza troviamo invece Delta Particles, mod per Half-Life 1 conosciuta in precedenza come Half-Life: Delta, sostanzialmente una lunga e ricca avventura single player ambientata nel mondo di Half-Life.

Portal: Revolution è il Portal 3 che non sapevate di desiderare

Ma ora bando alle ciance e vediamo la top 10 completa delle migliori mod del 2024 secondo ModDB: