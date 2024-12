Samsung annuncerà Galaxy Ring 2 a gennaio, secondo un report

Sempre meno giorni ci separano dall'evento Galaxy Unpacked , atteso verosimilmente per il prossimo 22 gennaio , che rappresenterà senz'ombra di dubbio l'occasione per presentare la nuova serie di smartphone top di gamma Samsung Galaxy S25 , la quale comprenderà al suo interno il modello base, Plus, Ultra e l'inedito modello Slim, dalle dimensioni più compatte. Nel frattempo, un report delle ultime ore suggerirebbe che Samsung potrebbe presentare anche Galaxy Ring 2 , la seconda generazione del suo anello smart, assieme agli occhiali smart.

Non conosciamo ancora le specifiche tecniche della seconda generazione dell'annello smart, ma secondo alcune fonti possiamo verosimilmente aspettarci una miglior autonomia , nuove funzionalità d'intelligenza artificiale , nuovi tagli e sensori più accurati per il monitoraggio dei parametri vitali.

Secondo quanto riportato dal portale DigiTimes, la seconda generazione di Samsung Galaxy Ring potrebbe essere annunciata in occasione dell'evento Galaxy Unpacked del 22 gennaio . Si tratterebbe dunque della stessa modalità di presentazione del primo Samsung Galaxy Ring, presentato ufficialmente lo scorso gennaio in occasione dell'evento Galaxy Unpacked e poi uscito nel corso dell'estate.

Galaxy Unpacked: Galaxy Ring 2 e non solo

L'evento Galaxy Unpacked sarà verosimilmente anche l'occasione per la presentazione ufficiale dei nuovi occhiali per la realtà aumentata di Samsung, di cui circolano incessantemente i rumor ormai da mesi. Non conosciamo ancora una data d'uscita ufficiale per Samsung Galaxy Ring 2, che potrebbero vedere la luce durante la metà del 2025. Per avere un chiaro riferimento, la prima generazione di Samsung Galaxy Ring uscì nei mercati di tutto il mondo a luglio, con una presentazione ufficiale avvenuta qualche mese prima.

Nuovi smart glasses Samsung

Chiaramente ricordiamo che al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice coreana a gennaio. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.