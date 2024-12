Scopriamo quali sono gli indie dell'anno per le votazioni di IndieDB

Anche nel 2024, IndieDB ha stilato la sua classifica dei giochi indie migliori usciti nel corso dell'anno . L'obiettivo, di quella che possiamo considerare una delle comunità più ampie tra quelle dedite al mondo indie, è di premiare il meglio tra ciò che è arrivato dalla scena, partendo dai voti assegnati dai suoi utenti. A vincere quest'anno è stato lo sparatutto in prima persona Selaco di Altered Orbit Studios, realizzato usando una versione (pesantemente) modificata del motore di DOOM, che si è piazzato prima anche della mega hit Palworld , ferma in seconda posizione.

La classifica

Ma ora bando alle ciance e vediamo la top 10 dei giochi migliori del 2024 secondo IndieDB:

Selaco Palworld Balatro Forgive Me Father 2 Hades II Drug Dealer Simulator 2 Manor Lords Enshrouded Janosik 2 Sins of a Solar Empire II

Come potete vedere, in classifica sono presenti molti nomi noti, come Hades 2 e Manor Lords, ma anche giochi meno considerati dal pubblico mainstream, come Forgive Me Father 2, il pur vendutissimo Enshrouded e Janosik 2.