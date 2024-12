Epic Games Store ha svelato il gioco gratis del 28 dicembre, ecco come riscattarlo

Continuano i regali natalizi di Epic Games Store, con un gioco nuovo ogni giorno per i suoi utenti. Puntuale come sempre, alle 17:00 ha sbloccato il gioco gratis del 28 dicembre, ovvero Kill Knight, twin stick shooter infernale pieno di proiettili, di recente pubblicazione.

Le cose da fare per averlo sono le solite: potrete riscattarlo entro e non oltre le 16:59 di domani, 29 dicembre. Potete scegliere se farlo usando il client per PC dell'Epic Games Store oppure direttamente da browser, raggiungendo il negozio a questo indirizzo e cercando il banner del gioco. Naturalmente dovete aver esguito l'accesso con il vostro account, che di suo non deve avere limitazioni. Entrate nella pagina del gioco e cliccate sul pulsante "Ottieni", eseguendo la transazione a costo zero. Kill Knight sarà quindi aggiunto per sempre alla vostra libreria digitale.