I giochi gratis su Epic Games Store di oggi sono disponibili, ecco come ottenerli

Epic Games Store ha messo a disposizione i giochi gratis di oggi, 21 agosto: come annunciato la scorsa settimana, si tratta del cozy game Kamaeru: A Frog Refuge e dell'originale simulatore Strange Horticulture, e potranno essere scaricati senza alcun costo fino alle 17.00 di giovedì prossimo.

In Kamaeru: A Frog Refuge ci troveremo a gestire un allevamento di rane insieme a un vecchio amico, riportando in vita vari scenari e trasformandoli in rifugi sicuri per i ranocchi. Con l'aiuto di un ricco cast di simpatici personaggi, potremo fotografare e allevare questi animaletti per accrescere la nostra reputazione, decorare il rifugio e coltivare piante.

Strange Horticulture ci farà invece vestire i panni del proprietario di un insolito negozio di piante, la cui routine di vendita e classificazione delle specie viene interrotta dall'arrivo di alcuni clienti particolarmente eccentrici, che finiranno per trascinarci in una vicenda intricata e inquietante.

Sembra che tutto abbia avuto origine da eventi accaduti secoli prima, che ci spingeranno a lasciare l'attività per esplorare scenari insidiosi alla ricerca della verità. Per riuscire nell'impresa, tuttavia, dovremo interpretare con attenzione gli indizi e leggere accuratamente le mappe.