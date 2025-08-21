I giochi gratis su Epic Games Store di oggi sono disponibili, ecco come ottenerli

Epic Games Store ha messo a disposizione i giochi gratis di oggi, 21 agosto: come annunciato la scorsa settimana, si tratta del cozy game Kamaeru: A Frog Refuge e dell'originale simulatore Strange Horticulture, e potranno essere scaricati senza alcun costo fino alle 17.00 di giovedì prossimo.
In Kamaeru: A Frog Refuge ci troveremo a gestire un allevamento di rane insieme a un vecchio amico, riportando in vita vari scenari e trasformandoli in rifugi sicuri per i ranocchi. Con l'aiuto di un ricco cast di simpatici personaggi, potremo fotografare e allevare questi animaletti per accrescere la nostra reputazione, decorare il rifugio e coltivare piante.
Strange Horticulture ci farà invece vestire i panni del proprietario di un insolito negozio di piante, la cui routine di vendita e classificazione delle specie viene interrotta dall'arrivo di alcuni clienti particolarmente eccentrici, che finiranno per trascinarci in una vicenda intricata e inquietante.
Sembra che tutto abbia avuto origine da eventi accaduti secoli prima, che ci spingeranno a lasciare l'attività per esplorare scenari insidiosi alla ricerca della verità. Per riuscire nell'impresa, tuttavia, dovremo interpretare con attenzione gli indizi e leggere accuratamente le mappe.
Come ottenere i giochi gratis?
Ottenere i giochi gratis su Epic Games Store è molto semplice. Tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina di Kamaeru: A Frog Refuge e la pagina di Strange Horticulture, quindi cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.
A questo punto potrete decidere se scaricare e installare subito i giochi oppure farlo in un secondo momento o quando lo desiderate. I titoli riscattati resteranno infatti legati al vostro account Epic Games Store per sempre.