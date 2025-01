Skyblivion conferma il suo periodo di uscita: il "remake" di Oblivion fatto col motore di Skyrim è in arrivo

La total conversion mod è in sviluppo ormai da diversi anni ma dovrebbe ormai essere vicina alla sua conclusione: con l'arrivo del nuovo anno e la chiusura del 2024, il video riportato qui sotto ci aggiorna sugli sviluppi del progetto e lo stato in cui si trova attualmente, risultando piuttosto incoraggiante per quanto riguarda il periodo di uscita previsto nel 2025.

Il team di modder che sta lavorando al progetto Skyblivion ha pubblicato un video di riepilogo sulla roadmap della maxi-mod destinata a trasformare The Elder Scrolls V: Skyrim in Oblivion , confermando che l' uscita di questa è prevista per il 2025 .

Skyblivion è ormai in arrivo

In sostanza, secondo quanto riferito, circa il 93% della superficie di Skyblivion è praticamente pronta, ma deve essere ancora elaborata per poter fare in modo che gli NPC e gli altri elementi vengano gestiti al meglio all'interno della mappa.

Questo significa che c'è ancora del lavoro da fare, considerando che su questo aspetto il livello di completamento scende al 44% e si prospettano ancora mesi di lavoro.

Per questo motivo, il team sta cercando nuovi modder volontari che possano aiutare a portare a termine il progetto in tempi non eccessivi, oltre a modellisti 3D specializzati in piante ed elementi utili per lo scenario.

Nel frattempo, centinaia di quest sono già state introdotte e diversi altri elementi di gameplay ultimati, dunque il progetto dovrebbe effettivamente arrivare in tempo all'interno del 2025.