Il CCO di Arrowhead Game Studios, Johan Pilestedt, ha detto che Helldivers 2 sta ponendo le basi per il terzo capitolo della serie, com'è normale che sia, a maggior ragione per un'esperienza live service.

"Stiamo costruendo Helldivers 3 all'interno di Helldivers 2", ha scritto Pilestedt in risposta a un utente su X che chiedeva lumi in merito alla possibilità che il gioco prima o poi introduca una modalità cooperativa per otto partecipanti e... la capacità di nuotare.

"Quindi sì, potresti aver ragione. Tranne forse per il nuoto: non credo sia possibile restare a galla con addosso una corazza pesante, un fucile e tutte le armi di supporto. Inoltre tutti i nostri giochi hanno questa peculiarità del protagonista che non è in grado di nuotare."

In merito alla cooperativa, alcuni giorni fa Pilestedt ha spiegato che allargarla a otto giocatori richiederebbe un enorme lavoro sul piano del motore grafico, dell'infrastruttura di rete, dell'interfaccia e dell'ottimizzazione.