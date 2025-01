Il 2024 è stato uno degli anni migliori di sempre per i finanziamenti di Star Citizen

Qualcuno potrebbe pensare che, visti i molti problemi che affliggono lo sviluppatore Cloud Imperium Games, tra licenziamenti e accuse di tossicità dell'ambiente lavorativo, Star Citizen sia in calo tra i videogiocatori. In realtà non è così, perché il 2024 è stato uno dei migliori di sempre per la raccolta fondi con cui viene finanziato, secondo solo al 2023, anche se davvero di pochissimo.