Squadron 42 ha un periodo di uscita ufficiale, ecco quanto durerà

Sarà la volta buona?

Squadron 42 è stato annunciato nel 2012, dunque Cloud Imperium Games ha già avuto a disposizione tantissimo tempo per completare il progetto e molti si chiedono se la finestra del 2026 sarà affidabile o meno: alla luce del percorso compiuto finora è davvero difficile dirlo.

Non è dunque un caso che alcuni sviluppatori parlino di un "punto di non ritorno" per Star Citizen, che come sappiamo ha raccolto centinaia di milioni di dollari tramite crowdfunding solo per aggiungere nuove funzionalità di volta in volta, evitando di porsi un obiettivo finale.

Magari l'annuncio del periodo di lancio di Squadron 42 segnerà una svolta importante per Cloud Imperium Games, che arriverà finalmente a finalizzare il progetto, sebbene le scadenze indicate siano tutt'altro che imminenti: da qui al 2026 potrebbe davvero succedere di tutto.