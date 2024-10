La Xbox portatile esiste già, qualcuno l'ha creata: scopriamo come

Mentre molti si aspettano che Microsoft annunci una Xbox portatile, un utente appassionato di tecnologia l'ha già creata ma non come immaginate: si tratta dell'originale Xbox in formato handheld, e il bello è che non stiamo parlando di un banale emulatore.

"Ho costruito una Xbox portatile. Non si tratta di un PC né di emulazione, ma della vera scheda madre di una vera Xbox, equipaggiata con uno schermo 480p da 9 pollici, audio e video digitali, porta USB-C per la ricarica e al momento sto aggiungendo un modulo Wi-Fi 6 per la funzionalità Xbox LIVE", ha scritto l'autore del progetto.

"Si tratta di un modello unico del suo genere, che racchiude al proprio interno il cuore di una Xbox: ciò rende il dispositivo compatibile con tutti i giochi prodotti per questa console, senza alcuna esclusione. Sì, persino Steel Battalion, se disponete di un controller."