Il design dello stand di Nintendo Switch 2 e del dock è stato rivelato da un leak?

Per quanto riguarda invece lo stand estraibile integrato nella console, il disegno lo rappresenta come una sorta di maniglia che spunta dal fondo dello chassis , andando a supportare in maniera più stabile e decisa il dispositivo rispetto alle soluzioni adottate inizialmente.

Per il reveal bisognerà attendere

Come detto, la soluzione del disegno per rivelare il design di un dispositivo non è nuova: l'abbiamo vista utilizzare di recente con PS5 Pro, nell'ambito di un leak che si è rivelato fondato, e sembra che anche in questo caso la fonte del rumor abbia visto una foto per poi riprodurla manualmente.

Purtroppo pare che per avere una conferma ufficiale dovremo attendere: la sensazione è che Nintendo voglia evitare di influenzare in alcun modo le vendite dell'attuale modello di Nintendo Switch durante il periodo natalizio, e che dunque un reveal di Switch 2 probabilmente non avverrà prima di gennaio.