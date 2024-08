PS5 Pro trapela in un nuovo leak che svela il possibile design, il nome e la data dell'annuncio ufficiale

Sono arrivate le informazioni su PS5 Pro promesse solo qualche ora fa dal noto insider Billbil-kun, considerando una fonte molto affidabile per quanto riguarda le anticipazioni in ambito videoludico: dal nuovo leak arrivano dettagli sul design, la data di annuncio ufficiale, il nome della console, il controller e altro.

Ovviamente il tutto va preso come voce di corridoio, ma la fonte ha dimostrato in passato di essere davvero molto precisa e spesso affidabile, cosa che ci fa prendere in considerazione anche questi dettagli con una certa serietà, essendo peraltro piuttosto verosimili anche se ancora alquanto vaghi.

Non è molto, ma se non altro si tratta di una conferma importante del fatto che le informazioni ufficiali da parte di Sony su PS5 Pro dovrebbero essere in arrivo a breve. Vediamo dunque quali sono le informazioni emerse, che erano state promesse dal leaker solo poco fa.