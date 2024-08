PlayStation 5 Pro e State of Play sarebbero in arrivo a breve, per un giornalista

La Gamescom 2024 è terminata e molti grandi sviluppatori ed editori hanno svelato cosa hanno in serbo per il resto dell'anno e per il 2025. Non tutti però hanno parlato apertamente del proprio futuro e una di queste è Sony Interactive Entertainment . La società di PlayStation potrebbe avere qualcosa da mostrare, però, tra non troppo.

Le parole di Grubb sugli annunci di PlayStation

Il giornalista ha affermato che "l'ultima cosa che ho sentito, questo cosa [PS5 Pro] è ancora prevista per l'uscita quest'anno." PS5 Pro è stata al centro di vari rumor in questi ultimi giorni, provenienti anche dalla Gamescom durante la quale varie fonti sembrano aver suggerito che la nuova console sarebbe in arrivo e che per questo alcuni sviluppatori hanno deciso di rimandare il proprio gioco per uscire insieme alla piattaforma.

Grubb aggiunge poi che "più recentemente ciò che ho sentito è che è in arrivo uno State of Play - un Sony PlayStation State of Play - non uno showcase, previsto per la fine di settembre". Inoltre precisa che non ha idea se tale evento includerebbe l'annuncio ufficiale di PS5 Pro, ma specula che sia così poiché non avrebbe senso il contrario.

Ovviamente parliamo di rumor mescolati a speculazioni, non di informazioni ufficiali, quindi consigliamo di prendere il tutto con le pinze. Va anche detto che uno State of Play a settembre non sarebbe certo una novità (anzi è quasi un evento fisso), quindi in caso Grubb stia più speculando che basandosi su informazioni vere, non rischia di sbagliare di tanto.

Per quanto riguarda i giochi in arrivo su PS5, Astro Bot è certamente uno dei più attesi.