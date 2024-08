Dei video di Astro Bot per PS5 spuntano in rete mostrando mondi, personaggi e non solo: attenti agli spoiler

La fonte del leak è un canale YouTube che ha affermato di aver ricevuto il gioco in anticipo e di aver finito l'opera. Il video è diventato "Privato" e non è raggiungibile, ma ovviamente qualcuno lo ha ricaricato su altri siti quindi le scene di gioco circoleranno in rete lo stesso.

Astro Bot , il nuovo gioco di Team Asobi, è in arrivo a breve termine. Tra un paio di settimane sarà possibile lanciarsi all'interno di questo videogioco di piattaforme esclusivo per PS5. Come sempre più spesso accade, però, stanno iniziando a circolare una serie di leak , che potrebbero rovinare l'esperienza agli appassionati che vorrebbero evitare qualsiasi tipo di anticipazione.

Il leak di Astro Bot: vi diciamo cosa mostrava, senza fare spoiler

Secondo un utente di Resetera che ha visto i video prima che venissero rimossi, a un certo punto pare possibile vedere un contatore di FPS in un angolo delle schermo, il che fa pensare che in realtà la versione mostrata potrebbe essere una build interna degli sviluppatori e non una versione completa dell'opera.

In ogni caso, vi consigliamo di fare attenzione a cosa cercate in rete riguardo al gioco prima dell'uscita, se non volete spoiler. Giusto per completezza, indichiamo che i video mostravano vari mondi del gioco e tanti Bot basati su personaggi famosi del mondo dei videogiochi. Un utente ha anche raccolto in una lista quelli che ha visto, ma essendo uno spoiler eviteremo di specificare quali sono.

Ricordiamo che Astro Bot sarà disponibile dal 6 settembre su PS5 ed è ora in prenotazione su Amazon a prezzo scontato.