Astro Bot per PS5 è in prenotazione con uno sconto su Amazon Italia

Manca poco più di un mese all'arrivo di quella che pare essere una delle prossime grandi esclusive di PlayStation 5. Parliamo chiaramente di Astro Bot , il gioco di piattaforme e azione di Team Asobi che evolve le idee proposte con Astro's Playroom. L'opera PS5 sarà disponibile dal 6 settembre al prezzo di 70.99€, ma se fate ora la prenotazione tramite Amazon Italia avrete modo di ottenerlo a 59.99€, ovvero con uno sconto del 15%. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . La prenotazione è inoltre a prezzo minimo garantito: facendo l'ordine ora vi assicurate non solo il prezzo attuale, ma anche ogni sconto aggiuntivo che potrebbe arrivare prima della spedizione. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione.

Cosa propone Astro Bot per PS5

Il nuovo videogioco di Team Asobi ci rimette nei panni del piccolo robottino Astro e ci permette di esplorare una galassia composta da oltre 50 pianeti, nei quali completare livelli con piattaforme, tanta azione, poteri nuovi e unici. Il nostro Astro Bot dovrà esplorare lo spazio alla ricerca dei membri della sua ciurma scomparsi, creati ancora una volta con l'aspetto di vari e amati personaggi di PlayStation.

Un Rachet Bot che viene salvato dal nostro protagonista in Astro Bot per PS5

Potremo trovare dei Bot in stile Aloy, Kratos, Atreus, Nathan Drake, Ratchet & Clank e non solo. Le prime impressioni sul gioco si sono rivelate molto positive e in molti non vedono l'ora che arrivi il gioco completo.