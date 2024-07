Metaphor: ReFantazio, il trailer "Atlus Exclusive" presenta alcuni personaggi del cast

Katsura Hashino, il director del gioco, ha presentato il video parlando di alcuni elementi della storia, in particolare per quanto riguarda l'introduzione dei candidati rivali al trono e dei loro sostenitori , elementi importanti nel gameplay e nella narrazione di Metaphor: ReFantazio.

Atlus e il team Studio Zero hanno pubblicato un nuovo trailer per Metaphor: ReFantazio , il nuovo e affascinante RPG nipponico da parte della celebre etichetta, il quale si concentra soprattutto sul cast di personaggi , che come da tradizione sembra essere decisamente interessante e variopinto.

Candidati e credenti

La storia di Metaphor: ReFantazio si basa su monarchi e personaggi vari, iniziando dalla morte di un re e dalle lotte di successione che si accendono dopo questo evento.

La conquista del trono, in questo particolare mondo, avviene però per elezione, e richiede ai candidati di raggiungere un ampio consenso popolare per poter ottenere il ruolo di re.

Su questa strana lotta si basa l'intreccio del gioco, che ovviamente si incentra su una notevole quantità di personaggi dotati ognuno di un certo carisma.

Parte dunque il Torneo per Trono, indetto e gestito dal Sanctifex Forden della Chiesa di Sanctus, un'opportunità per i cittadini di mettere in mostra i propri poteri e raccogliere consensi. In questo "Torneo per il Trono", coloro che si sono proposti come candidati a re hanno il compito di visitare le principali città del regno, dimostrando il loro valore al pubblico mentre affrontano difficili sfide.

Tra i personaggi presentati nel video ci sono Forden, Louis, Gideaux, Godell, Milo, Loveless, Rudolf, Lina, Goddard e vari altri, tra candidati alla successione e sostenitori vari che rientrano nel grande gioco di conquista del trono.

In precedenza avevamo visto un trailer della storia e il fatto che ha tanti dungeon ma non potrete esplorarli tutti in una sola partita.