Metaphor: ReFantazio, uno dei migliori JRPG degli ultimi anni è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante con uno sconto attivo del 19% che fa calare il prezzo del gioco al suo minimo storico: 40,54€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o accedere al prodotto tramite il box qui in basso: Metaphor: ReFantazio è un titolo targato Atlus. Si tratta di un videogioco di ruolo giapponese che, fin dalla sua uscita, ha sconquassato il mercato a cui era abituata l'azienda, vendendo più di un milione di copie in poche ore, affermandosi e consolidandosi, poi, come uno dei migliori esponenti del genere rilasciati e pubblicati nel corso degli ultimi anni.