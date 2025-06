WhatsApp sta ancora lavorando sul multi-account per iPhone: ecco a che punto è la beta su iOS

Sì, WhatsApp sta ancora lavorando al multi-account per iOS . La conferma arriva dall'ultimo aggiornamento beta dell'app su iPhone, che ci ha permesso di dare un'occhiata allo stato dei lavori. Lavori che sono ormai iniziati più di 5 mesi fa, partendo già in notevole ritardo rispetto alla versione Android, dove è disponibile da quasi due anni.

La beta 25.19.10.74 di WhatsApp per iOS

L'aggiornamento della beta di WhatsApp per iOS 25.19.10.74, disponibile tramite TestFlight, ha permesso di osservare lo sviluppo della funzione che permette di passare da un account all'altro con facilità. Si nota innanzitutto una sezione dedicata all'interno delle impostazioni dell'applicazione. Questa nuova area fornisce una panoramica chiara di tutti gli account registrati, visualizzando l'immagine del profilo e il nome associato a ciascuno. Tale configurazione mira a rendere immediatamente riconoscibili i diversi profili, facilitandone la selezione e il passaggio.

Il multi-account su iOS (fonte: wabetainfo)

Da qui si possono aggiungere nuovi account senza compromettere i dati o le impostazioni di quelli già esistenti, garantendo una transizione fluida e sicura. Una volta selezionato un account differente da quello in uso, lo scambio sarà immediato, con il caricamento automatico della cronologia chat specifica dell'account prescelto e l'applicazione delle sue impostazioni e preferenze personalizzate. Si parla quindi dei toni di notifica, del comportamento di download automatico dei media, delle preferenze di backup e altre configurazioni uniche associate a quel profilo specifico. La transizione avverrà senza richiedere il logout o il riavvio dell'applicazione.

Un aspetto rilevante di questa futura funzionalità riguarda la gestione delle notifiche provenienti da più account. Quando un messaggio viene ricevuto su un account secondario mentre l'utente sta utilizzando quello principale, WhatsApp visualizzerà una notifica appositamente formattata. Questa notifica includerà non solo il nome del mittente, ma anche il nome dell'account che ha ricevuto il messaggio. Toccando tale notifica, l'applicazione attiverà automaticamente il cambio di account, indirizzando l'utente direttamente alla conversazione pertinente nell'account corretto.

Una funzione simile è particolarmente utile per coloro che possiedono più di un numero di telefono e preferiscono non ricorrere a WhatsApp Business per la gestione di un profilo secondario. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quando verrà implementata nella versione stabile dell'app. Vi terremo aggiornati. Nel frattempo voi fateci sapere cosa ne pensate e se avete già usato la feature su Android, mentre WhatsApp sta introducendo anche una gestione avanzata per le notifiche delle liste di chat.