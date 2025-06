Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, super doppia promo attiva su gioco base e Collector's Edition

Su Amazon, oggi, è un gran bella giornata per i fan della serie di Yakuza/Like a Dragon. Risultano disponibili, infatti, due offerte su Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Il gioco base viene messo in sconto del 18% e viene venduto a 50€ (minimo storico). E puoi acquistarlo tramite questo link o con il box prodotto qui in basso: L'altra promozione attiva, riguarda, invece, la Collector's Edition del gioco che, a sua volta, viene messa in offerta con uno sconto attivo del 32% ed un costo finale d'acquisto di 89,70€ . Puoi acquistare questa edizione seguendo questo link o, anche in questo caso, accedendo al prodotto tramite il box qui giù:

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, tutte le caratteristiche della Collector's e del titolo

La Collector's Edition di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, prevede, oltre alla disponibilità del gioco base, un'action figure in acrilico di Majima, una Bandiera dei pirati (30x46 cm), una particolare, curiosa e simpatica Benda per un occhio e Spilla dal diametro di 5 cm.

Contenuti Collector's Edition

Per quanto riguarda i contenuti digitali, invece, sono disponibili una serie di pacchetti che prevedono: abiti leggendari, skin per la nave, nuovi personaggi e membri della ciurma e un pacchetto di canzoni aggiuntive. Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questo titolo, uno dei capitoli spin-off più folli dell'intera produzione di Ryu ga Gotoku, dai un'occhiata alla nostra recensione di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.