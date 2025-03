I voti di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii su Famitsu sono distanti dal perfect score

I voti di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii su Famitsu sono alti ma distanti dal perfect score ricevuto dal precedente capitolo della serie SEGA, Infinite Wealth: i redattori della rivista giapponese hanno assegnato all'avventura piratesca di Majima quattro 9, per un totale di 36/40.

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth - Fullland of Water and Light (Switch) - 6/7/6/7 [26/40]

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 9/9/9/9 [36/40]

Come detto, Like a Dragon: Infinite Wealth aveva portato a casa un sontuoso 40/40 sulle pagine del magazine nipponico, ma come sappiamo si tratta di un gioco molto diverso, caratterizzato peraltro dalla presenza di combattimenti a turni in stile jRPG.

Andando infatti a controllare i voti ricevuti su Famitsu da Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, troviamo punteggi simili a quelli di Pirate Yakuza in Hawaii, nella fattispecie tre 9 e un 8, per un totale di 35/40.